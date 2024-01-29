Дарья Мороз рассказала о конфликтах с мачехой

«Наша обоюдная любовь к отцу и понимание, что если мы будем сталкиваться лбами, это в первую очередь будет сложно и больно ему, будет отражаться на нем. А еще мы две артистки, тоже не самая простая история. Это дало нам возможность и помогло максимально стараться сглаживать острые углы, которые были», — отметила актриса.