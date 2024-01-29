Дарья Мороз рассказала о конфликтах с мачехой
Дарья Мороз рано потеряла маму. Марина Левтова скончалась в 2000 году от черепно-мозговой травмы. Вскоре отец 17-летней Дарьи, которая тяжело переживала смерть матери, режиссер Юрий Мороз, женился на молодой актрисе Виктории Исаковой. Мачеха старше падчерицы всего на 7 лет. Исаковой было непросто наладить отношения с Дарьей. Дарья была уверена, что у молодой жены отца исключительно корыстные цели, чтобы проложить путь в кино.
Мороз показывала свое неодобрение этих отношений, демонстративно уходила из дома. Конечно, это отражалось и на отношениях Виктории и Юрия. Они смогли сохранить семью, а Исакова в итоге наладила контакт с падчерицей.
«Это было почти 24 года назад. У нас с Викой не такая большая разница в возрасте и я думаю, что она, будучи 25-летней молодой женщиной, никак не рассчитывала получить 17-летнюю падчерицу. Полагаю, что нам обеим было странно, ново, сложно в чем-то», — говорит Дарья Мороз.
Спустя время Мороз поняла, что любовь Виктории к ее отцу на самом деле искренняя, без корыстных целей. Тогда она начала сглаживать углы в отношениях с мачехой.
«Наша обоюдная любовь к отцу и понимание, что если мы будем сталкиваться лбами, это в первую очередь будет сложно и больно ему, будет отражаться на нем. А еще мы две артистки, тоже не самая простая история. Это дало нам возможность и помогло максимально стараться сглаживать острые углы, которые были», — отметила актриса.
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