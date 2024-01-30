$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Милли Олкок стала Супергерл в новой киновселенной DC

Спустя некоторое время стало известно, что Супергёрл в обновлённой киновселенной DC стала Милли Олкок. СМИ сообщали, что роль героини могла также исполнить Мэг Доннелли, звезда «Винчестеров».

Милли Олкок стала Супергерл в новой киновселенной DC
© Сhampionat.com

О том, что персонажа сыграет Олкок, сообщил глава киновселенной DC Джеймс Ганн в своих соцсетях. Он выпустил небольшое обращение.

Зендея высказала о своем желании сняться в продолжении «Дюны»

«Это правда. Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад её участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в «Доме Дракона», но я был потрясен её разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергёрл. Она воплощение самой Кары, какой её представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра»

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен: Наследие».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Артем Дзюба захотел сняться в кино.

Актеры
Дюна
Артем Дзюба
Джеймс Ганн
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости