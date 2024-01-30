Милли Олкок стала Супергерл в новой киновселенной DC

«Это правда. Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад её участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в «Доме Дракона», но я был потрясен её разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергёрл. Она воплощение самой Кары, какой её представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра»