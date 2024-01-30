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Зендея высказала о своем желании сняться в продолжении «Дюны»

Актриса признается, когда он прочла книгу «Дюна», то расстроилась, что появится только в одной части. Однако во втором фильме Зендея исполнит главную роль.

Зендея заявила о желании сняться в продолжении «Дюны»
© Runews24.ru

«Каждый раз, когда звонит Дени, говорю «да». С нетерпением жду, что из этого выйдет», — рассказала артистка.

Артистка хотела поработать над серией фильмов «Дюна». Коллегами Зендеи по съемочной площадке стал Тимоти Шаламе, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард.

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Премьера второй части состоится 1 марта нынешнего года. Премьера была отложена на год из-за забастовки режиссеров.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Лев Зулькарнаев рассказал о борьбе с комплексами.

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