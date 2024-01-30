Джеральдин Вишванатан заменит Айо Эдебери в фильме Marvel «Громовержцы»

Звезда «Галереи разбитых сердец», австралийская актриса с индийскими корнями Джеральдин Вишванатан присоединилась к многочисленной семье супергероев Marvel Studios. Она примет участие в предстоящем кинокомиксе «Громовержцы», премьера которого запланирована на 2025-й год.

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Пока неизвестно, в какой роли Вишванатан появится на экране, но известно, что она заменит в проекте Айо Эдебери. Последняя не смогла совместить съёмки со своим плотным рабочим графиком после недавнего получения премий «Эмми» и «Золотой глобус» за сериал «Медведь».

Детали сюжета «Громовержцев», естественно, пока держатся в секрете. Но известна идея картины – команда антигероев по версии Marvel соберётся вместе, чтобы выполнять «грязную» работу, которой не могут заниматься Мстители.

В фильме помимо Вишванатан снимутся Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайтт Рассел, Ольга Куриленко и др. Поставит фильм Джейк Шрейер («Грызня») по сценарию Эрика Пирсона («Чёрная вдова»).