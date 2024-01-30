Звезда «Папиных дочек» считает, что нужно снимать больше патриотического кино

Актёр Александр Олешко, известный по сериалу «Папины дочки», высказался по поводу патриотического кино. По его мнению, таких фильмов нужно выпускать больше, чтобы молодое поколение любило свою родную страну.

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Олешко подчеркнул, что кино всегда было и будет важной частью культуры России, однако сейчас оно ощущается особенно сильно, поскольку зарубежные компании приостановили деятельность в стране.

Кино – это часть нашей корневой системы, это возможность поговорить с человеком и научить его понимать, откуда он родом, для чего появился на свет. Человек должен уважать и любить свою историю. Кино может стать в этом помощником и проводником. Ни в коем случае не врагом. Патриотическое кино необходимо снимать, и именно сейчас, в наше время.