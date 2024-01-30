В России ждут продолжение сериала «Моя прекрасная няня»

Ранее на фоне успеха продолжения сериала «Папины дочки» актриса Олеся Железняк заявила, что продолжение «Моей прекрасной няни» для нее стало бы большим удивлением. По словам актрисы, старый актерский состав сериала собрать нельзя. При этом Железняк отметила, что продолжать «Мою прекрасную няню» невозможно, однако можно взять историю за основу нового проекта. Мельман не согласился и отметил, что продолжение сериала было бы удачным ходом.

«Думаю, что продолжение сериала зайдет. Здесь еще добавляется то, что называется ностальгией. Российский народ подвержен этой ностальгии. Она проявляется в самом разном: ностальгия по СССР, по тем отношениям… Я сам болен тоже ностальгией. Уже забываются какие-то недостатки, моменты, где люди, может быть, даже переключали телевизор. (Сериал – ред. НСН) можно эксплуатировать, что-то в нем есть душевное, люди это чувствуют, особенно в сегодняшнее время, когда этой душевности так не хватает. Продолжение сериала было бы правильным, удачным ходом», - сказал Мельман.

По его словам, продолжение «Моей прекрасной няни» получится удачным, если авторы и актеры «не упадут в грязь лицом». «Сделали новые серии «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Но это совершенно не годится. Это очень неумело и плохо. Если здесь авторы, артисты не упадут в грязь лицом, если они дадут качество, которое просто необходимо… Тогда это все получится. Даже я сам, который не любитель подобных сериалов, тоже включу телевизор и буду его смотреть», - резюмировал собеседник НСН. В середине декабря прошлого года состоялась премьера сериала «Букины» – продолжения популярного в середине 2000-х ситкома «Счастливы вместе». При этом в сентябре 2023 года, спустя десять лет после последнего сезона, вышел перезапуск «Папины дочки. Новые». В продолжении шоу появились как старые персонажи, так и новые герои, передает «Радиоточка НСН».