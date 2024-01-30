Постоянные переезды и съемки в рекламах: путь к славе Кристиана Бейла

Постоянные переезды и съемки в рекламах: каким был путь к славе Кристиана Бейла
Сегодня культовому британскому актеру Кристиану Бейлу исполняется 50 лет. В настоящее время в его фильмографии числятся более полусотни проектов, а среди наград – "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, "Золотой глобус" в аналогичной номинации и многие другие престижные статуэтки.
В этой статье "Рамблер" расскажет, как складывалась жизнь будущего актера до славы.
Детство и юность
Кристиан Бейл родился 30 января 1974 года в небольшом английском городке в семье цирковой артистки и предпринимателя. Семейство часто меняло место жительства: первый переезд случился, когда мальчику было два года. А когда младшему Бейлу исполнилось 15 лет, он уже повидал и обжил более десяти городов. В 1990-м году Кристиан бросил школу, а еще через год родители будущей знаменитости развелись. Вскоре со своей сестрой Луизой и отцом они перебрались в Лос-Анджелес.
Интерес к кино
Однажды Луиза получила роль в мюзикле в Вест-Энде, что привлекло внимание брата: именно тогда Бейл и задумался об актерской карьере. Примечательно, что данная профессия не особо его привлекала, как он сам рассказывал, и посвящал ей свои время и силы, потому что других увлекательных хобби у него не было.
Первые работы
Дебютной актерской работой Кристиана Бейла считается его участие в рекламе кондиционера для белья Lenor, после которой он снялся в рекламе хлопьев Pac-Man. Также восходящая звезда принимала участие в школьных пьесах. В 1986-м году 12-летний Бейл снялся в телефильме "Анастасия: Загадка Анны", а годом позднее – в "Империи солнца" Стивена Спилберга, которая и прославила Кристиана. Искусно исполненная роль британского мальчика, попавшего в плен к японцам в ходе Второй мировой войны, в том числе не осталась без внимания Национального совета кинокритиков США: совсем юного Кристиана наградили премией за лучшую несовершеннолетнюю роль.
1990-е и 2000-е
После этого актер принял участие в съемках фильмов "Остров сокровищ", "Продавцы новостей", "Маленькие женщины" и "Сон в летнюю ночь". В 2000-м году Бейл исполнил роль американского психопата в одноименном триллере, навсегда связав себя с этой личностью: мемы из киноленты до сих пор можно встретить в социальных сетях. Далее фильмографию актера пополнили картины "Шафт", "Эквилибриум", культовые "Машинист", "Бэтмен: Начало" и "Престиж", в которых Бейл раскрылся на все возможные 100%.
Настоящее время
Кристиан Бейл по сей день снимается в кино и параллельно занимается воспитанием двоих детей от бывшей модели Сандры Блажич. Помимо этого, актер активно поддерживает природоохранные организации, в том числе "Гринпис" и Всемирный фонд дикой природы.