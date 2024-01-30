Постоянные переезды и съемки в рекламах: путь к славе Кристиана Бейла

Сегодня культовому британскому актеру Кристиану Бейлу исполняется 50 лет. В настоящее время в его фильмографии числятся более полусотни проектов, а среди наград – "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, "Золотой глобус" в аналогичной номинации и многие другие престижные статуэтки.

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В этой статье "Рамблер" расскажет, как складывалась жизнь будущего актера до славы.

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Детство и юность

Кристиан Бейл родился 30 января 1974 года в небольшом английском городке в семье цирковой артистки и предпринимателя. Семейство часто меняло место жительства: первый переезд случился, когда мальчику было два года. А когда младшему Бейлу исполнилось 15 лет, он уже повидал и обжил более десяти городов. В 1990-м году Кристиан бросил школу, а еще через год родители будущей знаменитости развелись. Вскоре со своей сестрой Луизой и отцом они перебрались в Лос-Анджелес.

Интерес к кино

Однажды Луиза получила роль в мюзикле в Вест-Энде, что привлекло внимание брата: именно тогда Бейл и задумался об актерской карьере. Примечательно, что данная профессия не особо его привлекала, как он сам рассказывал, и посвящал ей свои время и силы, потому что других увлекательных хобби у него не было.

Первые работы

Дебютной актерской работой Кристиана Бейла считается его участие в рекламе кондиционера для белья Lenor, после которой он снялся в рекламе хлопьев Pac-Man. Также восходящая звезда принимала участие в школьных пьесах. В 1986-м году 12-летний Бейл снялся в телефильме "Анастасия: Загадка Анны", а годом позднее – в "Империи солнца" Стивена Спилберга, которая и прославила Кристиана. Искусно исполненная роль британского мальчика, попавшего в плен к японцам в ходе Второй мировой войны, в том числе не осталась без внимания Национального совета кинокритиков США: совсем юного Кристиана наградили премией за лучшую несовершеннолетнюю роль.

1990-е и 2000-е

Кадр из фильма "Машинист"

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