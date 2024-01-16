Фильмы прошлого столетия, которые пересматривают до сих пор

Кинематограф не так часто радует зрителя лентами, которые захочется пересматривать еще несколько десятилетий, однако в прошлом веке режиссеры подарили миру картины, которые смело можно ставить на верхушки рейтинга и спустя даже 30 лет.

© Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

В этом материале "Рамблера" одни из лучших фильмов прошлого столетия.

Видео дня

«Список Шиндлера», 1993 год

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл

Один из самых проникновенных и глубоких фильмов о холокосте. В центре сюжета немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер, владеющий фабрикой по производству эмалированных изделий. На его предприятии работает большое количество евреев, которых начинают отправлять в концентрационные лагеря. Однако Шиндлер решает отодвинуть на задний план свои коммерческие выгоды и с помощью взятки пытается спасти своих работников от ужасной участи, которая ждет каждого из них в лагере.

«Криминальное чтиво», 1994 год

Страна: США

Режиссер: Квентин Тарантино

Актеры: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман

Практически сразу ставшая классикой черная комедия Квентина Тарантино, рассказывает сразу три истории, слившиеся в одну благодаря трем отбитым преступникам, чьи дела в какой-то момент сошлись в одной точке. У них есть важные задачи, однако на пути их ожидают одна безумнее другой перепетии.

«Титаник», 1997 год

Страна: США

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс

Известная всему миру история любви простого парня Джека и состоятельной по праву рождения Розы, судьба которых свела их на "непотопляемом" лайнере "Титаник". Джек выиграл билет на борт в карты в самый последний момент, а Роза привычным образом добиралась первым классом до Америки, где должна была выйти замуж. Молодые люди, несмотря на разницу сословий, влюбились друг в друга с первого взгляда, однако их счастью не было суждено просуществовать долго, и все мы знаем, почему...

«Зеленая миля», 1999 год

Страна: США

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

Актеры: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант, Майкл Кларк Дункан

Душераздирающая история, которая не способна оставить даже самого стойкого зрителя равнодушным. История рассказывает о надзирателе тюрьмы "Холодная гора", в которой заключены под стражей заключенные, приговоренные к смертной казни на электрическом стуле, и одном из осужденных. Чем больше надзиратель Пол узнает доброго и большого заключенного Джона, тем больше он убеждается в том, что Джон попал в тюрьму по ошибке, а насилий и убийств двух девочек, которые ему вменяют, он не совершал. Джон вовсе не похож на преступника, к тому же он не совсем простой человек, ведь его руки наделены способностью исцелять. Однако доказать его невиновность – задача почти невозможная.