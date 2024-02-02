Объявлены исполнители главных ролей в фильме «Уайлдер и я»

Фильм будет основан на популярном романе Джонатана Коу «Мистер Уайлдер и я». Сценарий будущей ленты написал двукратный обладатель "Оскара" Кристофер Хэмптон, а продюсером станет Джереми Томас, так же являющийся обладателем "Оскара". Съемки запланированы на начало 2025 года, они пройдут в Греции.

Издание "Deadline" сообщило о том, что уже известно, кто войдет в актерский состав картины. Так, главные роли исполнят оскароносный актер Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), звезда сериала «Очень странные дела» и фильма «Маэстро» Майя Хоук, победитель Каннского кинофестиваля Джон Туртурро («Северанс») и обладатель премии «Эмми» Джон Хэмм («Безумцы»).

Хоук исполнит роль юной музыкантши Калисты, чья жизнь меняется после работы на съемочной площадке режиссера Билли Уайлдера, роль которого исполнит Вальц. Туртурро исполнит роль его партнера по написанию сценариев и лучшего друга И. А. Л. Даймонда. Хэмм сыграет знаменитого актера Уильяма Холдена.