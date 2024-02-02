Энтони Андерсон опубликовал фото после травмы на съемочной площадке
Звезда сериала "Черноватый" Энтони Андерсон в своих социальных сетях опубликовал фотографию, на которой видно, что он лежит на носилках в карете скорой помощи.
Андерсон объяснил, что никаких переломов обнаружено не было, а ситуация произошла во время съемок нового боевика с его участием – политической картины «G20» («Большая двадцатка»).
«Я провел ночь в скорой помощи. Бой на съемочной площадке не удался. Я против двух головорезов и стула! Догадайтесь, кто проиграл! Кому нужен каскадер? Мне нужен! Я уже не так молод, как раньше! (...) Кровавый и поверженный, но никогда не сломленный», – поделился актер с поклонниками.
Энтони Андерсон снимается в "G20", политическом боевике с участием Виолы Дэвис в роли Тейлор Саттон – президента США. Съемки картины должны были начаться прошлым летом, однако были перенесены в связи с забастовкой актеров.
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