$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Энтони Андерсон опубликовал фото после травмы на съемочной площадке

Звезда сериала "Черноватый" Энтони Андерсон в своих социальных сетях опубликовал фотографию, на которой видно, что он лежит на носилках в карете скорой помощи.

Энтони Андерсон опубликовал фото после травмы на съемочной площадке
© globallookpress.com

Андерсон объяснил, что никаких переломов обнаружено не было, а ситуация произошла во время съемок нового боевика с его участием – политической картины «G20» («Большая двадцатка»).

Соцсети

«Я провел ночь в скорой помощи. Бой на съемочной площадке не удался. Я против двух головорезов и стула! Догадайтесь, кто проиграл! Кому нужен каскадер? Мне нужен! Я уже не так молод, как раньше! (...) Кровавый и поверженный, но никогда не сломленный», – поделился актер с поклонниками.

Сценаристы США объявили о завершении забастовки

Энтони Андерсон снимается в "G20", политическом боевике с участием Виолы Дэвис в роли Тейлор Саттон – президента США. Съемки картины должны были начаться прошлым летом, однако были перенесены в связи с забастовкой актеров.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Тим Бертон снимет ремейк «Нападения гигантской женщины».

Актеры
Энтони Андерсон
Тим Бертон
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости