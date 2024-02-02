Энтони Андерсон опубликовал фото после травмы на съемочной площадке

«Я провел ночь в скорой помощи. Бой на съемочной площадке не удался. Я против двух головорезов и стула! Догадайтесь, кто проиграл! Кому нужен каскадер? Мне нужен! Я уже не так молод, как раньше! (...) Кровавый и поверженный, но никогда не сломленный», – поделился актер с поклонниками.