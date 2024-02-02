Тим Бертон переснимет "Нападение гигантской женщины"

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1958 году и рассказывал фантастическую историю богатой женщины, переживающий тяжелый период в браке со своим неверным супругом. Однажды главная героиня сталкивается в пустыне с инопланетянами и это событие меняет ее жизнь. Пока муж пытается признать жену, рассказывающую о летающей тарелке, невменяемой, она начинает увеличиваться в размерах. В итоге героиня, чью роль исполнила Эллисон Хайес, становится великаншей.