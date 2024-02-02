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Тим Бертон переснимет "Нападение гигантской женщины"

Издание "Deadline" опубликовало информацию о том, что Тим Бертон может участвовать в съемках ремейка фильма "Нападение гигантской женщины".

Оригинальный фильм вышел на экраны в 1958 году и рассказывал фантастическую историю богатой женщины, переживающий тяжелый период в браке со своим неверным супругом. Однажды главная героиня сталкивается в пустыне с инопланетянами и это событие меняет ее жизнь. Пока муж пытается признать жену, рассказывающую о летающей тарелке, невменяемой, она начинает увеличиваться в размерах. В итоге героиня, чью роль исполнила Эллисон Хайес, становится великаншей.

Стало известно, что сценарий к ремейку фантастики напишет Гиллиан Флинн, автор "Острых предметов" и "Исчезнувшей".

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Продюсерами картины выступят Тим Бертон, Эндрю Миттман и Томми Харпер.

Ранее "Рамблер" рассказывал историю отношений Тима Бертона и Моники Белуччи.

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