Тим Бертон переснимет "Нападение гигантской женщины"
Издание "Deadline" опубликовало информацию о том, что Тим Бертон может участвовать в съемках ремейка фильма "Нападение гигантской женщины".
Оригинальный фильм вышел на экраны в 1958 году и рассказывал фантастическую историю богатой женщины, переживающий тяжелый период в браке со своим неверным супругом. Однажды главная героиня сталкивается в пустыне с инопланетянами и это событие меняет ее жизнь. Пока муж пытается признать жену, рассказывающую о летающей тарелке, невменяемой, она начинает увеличиваться в размерах. В итоге героиня, чью роль исполнила Эллисон Хайес, становится великаншей.
Стало известно, что сценарий к ремейку фантастики напишет Гиллиан Флинн, автор "Острых предметов" и "Исчезнувшей".
Продюсерами картины выступят Тим Бертон, Эндрю Миттман и Томми Харпер.
Ранее "Рамблер" рассказывал историю отношений Тима Бертона и Моники Белуччи.