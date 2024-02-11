Сделав имя в России, теперь отказывается от съемок в РФ: Азиз Бейшеналиев

Актер Азиз Бейшеналиев 18 лет прожил в Москве, построил успешную карьеру в отечественном кинематографе и получил статус звезды.

© Соцсети

Благодаря яркой азиатской внешности, артист зачастую играл японцев, корейцев и т.д. Сын известного советского актера Болота Бейшеналиева, известен современным зрителям по таким картинам как «28 панфиловцев», в котором сыграл Булатова, а в «Красных горах» Азиз исполнил роль полковника Мацуока.

Однако, несмотря на успех в карьере, после февраля 2022-го Бейшеналиев принял решение покинуть Россию, а вместе с тем и уговорил 20-летнего сына уехать из страны в Бишкек, чтобы не попасть под волну. В качестве нового места жительства и работы он выбрал Казахстан.

Сегодня проживая вдали от России, Азиз говорит, что пробелов в работе у него нет, он много снимается. Имея опыт съемок в Казахстане, актер говорит, что между российским кино и казахским нет большой разницы:

«Я еще когда не жил здесь, а просто приезжал сюда на съемки, то был здесь как «московская штучка». Все меня тогда спрашивали – ну как там в Москве? Я каждый раз говорил: Ребята это все привычка советских времен – на Москву смотреть снизу-вверх».

Однако, высказываясь в таком контексте про столицу России, актер вероятно забыл, что сделал свое имя и получил популярность благодаря работе в нашей стране.

Актер Бейшеналиев рассказал, что после эмиграции из России перестал думать о нашем кинематографе, так как активно снимается у местных режиссеров. Кроме этого, Азиз позапрошлом году принял решение перестать ездить в Россию на съемки. Однако, с его слов, российские продюсеры продолжают приглашать его в свои проекты, даже несмотря на озвученную им позицию:

«Я предупредил своих агентов о своем решение в 2022-м году. Кто-то принял это с пониманием, кто-то не совсем. Но меня продолжают звать в российское кино».

Также Бейшеналиев уверен, что в российском кинематографе больше не появится:

«Я не оптимист в этом плане. Не думаю, что в течении моей жизни ситуация изменится».

Исполнитель роли фельдшера Араша из «Скорой помощи» получивший известность в нашей стране, теперь называет Москву ксенофобским городом: