Со звезды «Последнего богатыря» требуют миллионы за срыв съемок

Со звезды "Кухни" и "Последнего богатыря" Виктора Хориняка потребовали 8 миллионов рублей за срыв съемок фильма "Любви не бывает". Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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"Мотор фильм студия", уточняет издание, в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля - на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.