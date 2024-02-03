В Москве прошло вручение премии «Золотой орел»

В Москве прошла церемония отечественного «Оскара», как многие называют «Золотого орла». Детище Никиты Михалкова собрало весь цвет российского кинематографа. Кто получил заветные статуэтки? За что Юлия Пересильд благодарила любимого мужчину, а Иван Янковский извинялся перед своим знаменитым папой?

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На вручение премии Национальной Академии многие звёзды пришли семейными парами – Елена Лядова с Владимиром Вдовиченковым, Иван Янковский с Дианой Пожарской, Анна Снаткина с Виктором Васильевым, Сергей Безруков с Анной Матисон.

Юлия Пересильд сначала позировала на красной дорожке со старшей дочерью Анной, ставшей звездой «Слова пацана» (18+). А позже всюду появлялась уже в сопровождении Михаила Тройника.

«Я очень благодарна моему мужчине, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь», – объявила со сцены Юлия Пересильд, получившая награду как первая актриса-космонавт.

Приз за лучший игровой фильм получила картина режиссёра Бориса Хлебникова «Снегирь» (16+). Фильм также удостоился наград за монтаж, работу звукорежиссёра и лучшие визуальные эффекты.

Лучшей режиссёрской работой был признан фильм «Праведник» (12+) Сергея Урсуляка об офицере Красной армии Николае Киселёве, спасшем в 1942 году 218 советских евреев.Приз за лучшую мужскую роль получил сыгравший в картине главного героя Александр Яценко. Награда за мужскую роль второго плана также досталась актёру «Праведника» Евгению Ткачуку.

«Низкий поклон со словами благодарности за свою жизнь моей супруге – спасибо огромное за то, что веришь!» – заявил Евгений Ткачук.

Картина также получила приз за лучшую операторскую работу.За костюмы и работу художника-постановщика награды удостоился фильм «Хитровка. Знак четырёх» (18+).Лучшим сценарием был признан сценарий Александра Велединского к картине «1993» (18+). Ей же досталась награда за лучшую женскую роль второго плана, которую получила Александра Ребенок.

Звание лучшего актёра онлайн-сериала досталось Ивану Янковскому, который боролся за него с Александром Яценко, родным отцом Филиппом Янковским и самим собой, будучи номинированным сразу за два проекта.

«Правда, сказать по-честному, уже и в том году папа меня наругал – за то, что я получил четвёртого своего «Орла». Но сейчас, когда я обошёл его в номинации и получил пятый… Мне дико неудобно. Пап, прости меня, это отвратительное ощущение», – к удовольствию публики извинился Иван Янковский.