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В Москве прошло вручение премии «Золотой орел»

В Москве прошла церемония отечественного «Оскара», как многие называют «Золотого орла». Детище Никиты Михалкова собрало весь цвет российского кинематографа. Кто получил заветные статуэтки? За что Юлия Пересильд благодарила любимого мужчину, а Иван Янковский извинялся перед своим знаменитым папой?

В Москве прошло вручение премии «Золотой орел»
© Pravda-nn.ru

На вручение премии Национальной Академии многие звёзды пришли семейными парами – Елена Лядова с Владимиром Вдовиченковым, Иван Янковский с Дианой Пожарской, Анна Снаткина с Виктором Васильевым, Сергей Безруков с Анной Матисон.

Юлия Пересильд сначала позировала на красной дорожке со старшей дочерью Анной, ставшей звездой «Слова пацана» (18+). А позже всюду появлялась уже в сопровождении Михаила Тройника.

«Я очень благодарна моему мужчине, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь», – объявила со сцены Юлия Пересильд, получившая награду как первая актриса-космонавт.

Приз за лучший игровой фильм получила картина режиссёра Бориса Хлебникова «Снегирь» (16+). Фильм также удостоился наград за монтаж, работу звукорежиссёра и лучшие визуальные эффекты.

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Лучшей режиссёрской работой был признан фильм «Праведник» (12+) Сергея Урсуляка об офицере Красной армии Николае Киселёве, спасшем в 1942 году 218 советских евреев.Приз за лучшую мужскую роль получил сыгравший в картине главного героя Александр Яценко. Награда за мужскую роль второго плана также досталась актёру «Праведника» Евгению Ткачуку.

«Низкий поклон со словами благодарности за свою жизнь моей супруге – спасибо огромное за то, что веришь!» – заявил Евгений Ткачук.

Картина также получила приз за лучшую операторскую работу.За костюмы и работу художника-постановщика награды удостоился фильм «Хитровка. Знак четырёх» (18+).Лучшим сценарием был признан сценарий Александра Велединского к картине «1993» (18+). Ей же досталась награда за лучшую женскую роль второго плана, которую получила Александра Ребенок.

Звание лучшего актёра онлайн-сериала досталось Ивану Янковскому, который боролся за него с Александром Яценко, родным отцом Филиппом Янковским и самим собой, будучи номинированным сразу за два проекта.

«Правда, сказать по-честному, уже и в том году папа меня наругал – за то, что я получил четвёртого своего «Орла». Но сейчас, когда я обошёл его в номинации и получил пятый… Мне дико неудобно. Пап, прости меня, это отвратительное ощущение», – к удовольствию публики извинился Иван Янковский.

Приз за лучшую мужскую роль на телевидении получил Сергей Безруков за сериал «Бизон. Дело манекенщицы» (18+). Лучшей актрисой телесериала была признана Елена Яковлева за роль в детективе «Дама с собачкой» (12+).

Актеры
Оскар
Праведник
Николай Киселев
Анна Снаткина
Александра Ребенок
Борис Хлебников
Александр Велединский
Елена Лядова
Юлия Пересильд
Филипп Янковский
Сергей Урсуляк
Иван Янковский
Жора Крыжовников
Виктор Васильев
Евгений Ткачук
Елена Яковлева
Александр Яценко
Анна Матисон
Никита Михалков
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