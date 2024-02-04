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Мила Йовович сыграет в фантастическом триллере «World Breaker»

48-летняя Мила Йовович примет участие в новом фильме Брэда Андерсона («Точка невозврата», «Обитель проклятых») «World Breaker». Она исполнит одну из главных ролей, её партнёром выступит Люк Эванс.

Мила Йовович сыграет в фантастическом триллере «World Breaker»
© Incnews.ru

Они уже работали вместе над франшизой «Обитель зла», а также киноадаптацией романа А. Дюма «Мушкетёры».

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В центре сюжета нового фильма – отец и дочь. За пять лет до начала повествования из-за разрыва реальности в наш мир попали агрессивные существа из другого измерения. Отец прячет дочь в безопасности, на острове, а сам готовится к выживанию и сражениям. Но ни одно место не имеет 100%-ной гарантии.

Сценарий «World Breaker» написал Джошуа Роллинз («Бесконечная буря»).

Актеры
Обитель проклятых
Мушкетеры
Точка невозврата
Брэд Андерсон
Мила Йовович
Люк Эванс