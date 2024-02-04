Мила Йовович сыграет в фантастическом триллере «World Breaker»
48-летняя Мила Йовович примет участие в новом фильме Брэда Андерсона («Точка невозврата», «Обитель проклятых») «World Breaker». Она исполнит одну из главных ролей, её партнёром выступит Люк Эванс.
Они уже работали вместе над франшизой «Обитель зла», а также киноадаптацией романа А. Дюма «Мушкетёры».
В центре сюжета нового фильма – отец и дочь. За пять лет до начала повествования из-за разрыва реальности в наш мир попали агрессивные существа из другого измерения. Отец прячет дочь в безопасности, на острове, а сам готовится к выживанию и сражениям. Но ни одно место не имеет 100%-ной гарантии.
Сценарий «World Breaker» написал Джошуа Роллинз («Бесконечная буря»).