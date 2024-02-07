Генри Кавилл заявил, что он не фанат постельных сцен в кино

Британский актер Генри Кавилл заявил, что не любит постельные сцены в фильмах. Во время недавнего интервью на подкасте Happy Sad Confused звезда фильма Мэттью Вона «Аргайл» поделился своим мнением о съемках интимных сцен в кино.

© Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."

Во время подкаста Вон сказал, что не понимает таких сцен, а Кавилл добавил: «Я тоже их не понимаю. Я не фанат».

Я думаю, что есть обстоятельства, когда сексуальная сцена приносит пользу фильму, а не только зрителям. Я считаю, что в наши дни они используются слишком часто.

Хотя Кавилл говорит, что сексуальные сцены могут хорошо смотреться в фильме, так как они действительно могут помочь в повествовании, он считает, что еще лучше оставить возможность для воображения.

В большинстве случаев человеческое воображение берет верх, и поэтому я думаю, что это может быть немного несерьезно, если телешоу или фильм просто наполнен извивающимися телами, и вы говорите: «Хорошо? Но что это делает для нас? Кроме мысли „Ооо, голый человек, здорово“».