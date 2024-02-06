Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в России 25 апреля

Картина «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи выйдет в России 25 апреля.

В экшен-комедии талантливого режиссера о создании сверхсекретного отряда для борьбы с нацистами главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес и Тиль Швайгер.

Действие фильма происходит в 1939 году на фоне Второй мировой войны, когда влияние Гитлера продолжало распространяться по Европе. В фильме «Министерство неджентльменской войны» рассказывается история о том, как сержант Гас Марч-Филлиппс (Генри Кавилл) был завербован в Управление специальных операций (SOE) — секретное шпионское подразделение Бриттена, специализирующееся на шпионаже.

Но будучи нарушителем правил, Марч-Филиппс является именно тем человеком, которого госпредприятие хотело бы возглавить одну из своих опасных миссий, а новый трейлер фильма дает вам возможность взглянуть на интересную, неожиданную команду, которую он собирает вместе, как только правительство согласен, что он подходит для этой работы.

Во всех соратниках Марч-Филиппса есть какая-то доля безумства, которая делает их особенно искусными в уничтожении нацистов самыми изощренными способами. Это безумие в сочетании с причудливым режиссерским характером Гая Ричи, скорее всего, сделает «Министерство неджентльменской войны» хитом, когда его увидит большой зритель.