Росс и Рейчел из «Друзей» воссоединились в рекламе Uber Eats

Хоть Росс и Рейчел сделали паузу в отношениях, фанаты снова смогут увидеть любимую экранную пару вместе. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, исполнившие роли Росса и Рейчел в сериале «Друзья», снялись в новой рекламе сервиса Uber Eats перед Супербоулом. Об этом пишет EW.

В рекламе используется девиз Uber Eats: «Что бы вы ни забыли, просто помните, что Uber Eats доставит почти все».

После того как Энистон забирает пакет от девушки-курьера Uber Eats, актриса пророчески говорит ей: «Знаешь, как говорят, чтобы что-то запомнить, нужно забыть что-то другое. Оставь немного места в своей голове».

Она сталкивается со Швиммером, который тепло приветствует ее улыбкой и пытается обнять, но она уклоняется. «Мы знакомы?» — спрашивает Энистон его.

Позже в ролике она просит его дать ей подсказку. Швиммер говорит ей: «Ну, мы работали вместе 10 лет».

Притворившись, что согласна с этим, Энистон отвечает: «10 лет? Ты был великолепен». Но ее бывший коллега называет это блефом, говоря: «Ты все еще не вспомнила, не так ли?». Уходя, Энистон бормочет себе под нос: «Как будто я забуду 10 лет своей жизни!», и Швиммер признается: «Я ненавижу этот город».

Помимо бывших звезд «Друзей», в рекламном ролике можно увидеть еще несколько известных личностей, забывших о чем-то, включая Дэвида и Викторию Бекхэм, которые не могут вспомнить название группы Spice Girls, в которую входила Виктория, предлагая такие варианты, как Paprika Girls, Cinnamon Sisters и Basil Babes, и певца Ашера, который забывает, что у него скоро выступление в перерыве Супербоула.