Шеннен Доэрти пролила свет на конфликт с Алисой Милано

О конфликте Шеннон Доэрти и Алисы Милано, вместе снимавшихся в сериале «Зачарованные», поклонникам известно давно. Однако даже сегодня исполнительница роли Прю продолжает обсуждать эту тему, каждый раз давая фанатам новую пищу для размышлений.

© Кадр из сериала «Зачарованных», 1998-2006

Недавно актриса заявила, что о многом предпочитает умалчивать, чтобы не сделать больно поклонникам проекта. Об это сообщает Variety.com.

Недавно Алиса Милано заявила, что она, несмотря на конфликт с Шеннон Доэрти, не принимала участия в ее увольнении из шоу. Якобы у нее совсем не было власти на то, чтобы кого-либо уволить. Шеннон Доэрти, которая сейчас борется с онкологией, слова коллеги довели до слез.

По рассказам Шеннон Доэрти, ее уволили из «Зачарованных» из-за поставленного Алисой Милано ультиматума: или она или я. Якобы продюсер шоу признался, что Алиса Милано грозила подать в суд на авторов сериала из-за враждебной обстановки на работе.

Экранная Фиби в свою очередь опровергла все обвинения в свой адрес, объяснив, что это было давно, став ревизионистской историей. Шеннен однако с ней не согласилась.