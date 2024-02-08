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84-летняя Лариса Лужина рассказала о проблемах с сердцем

По словам Ларисы Анатольевны, она не особо готовится к празднику, потому что сейчас занялась своим здоровьем. Юбилей девушка отмечает 4 марта.

84-летняя Лариса Лужина рассказала о проблемах с сердцем
© Runews24.ru

Пять лет назад Лужина перенесла серьезную операцию – ей удалили тромб из правого желудочка сердца.

Актриса признается, после этого она была уверена, что проблемы со здоровьем ее больше не побеспокоят.

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Однако год назад недуг вновь дал о себе знать – у актрисы стал давать сбои сердечный ритм. Лариса Анатольевна даже сделала электрошоки, чтобы не допустить остановку сердца.

«Я страдаю мерцательной аритмией. Эта болезнь у меня появилась много лет назад. Недавно сердце снова напомнило о себе: случился сильный сбой ритма. Поэтому я была вынуждена поменять все свои планы», - рассказала актриса Prozvezd.

Врачи прописали Лужиной специальные таблетки, их артистка пьет каждый день. Специалисты рассматривают несколько вариантов лечения.

Актриса признается, она доверяет врачам, поэтому выполняет все их наставления.

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Лариса Лужина