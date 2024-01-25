Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон объяснила, почему спит по 14 часов в сутки

Дакота Джонсон рассказала, что одной из главных составляющих её душевного равновесия является качественный сон. По словам актрисы, она запросто может проспать 14 часов в сутки. Именно такой подход к режиму дня даёт Джонсон сполна отдохнуть, ведь если она будет спать меньше 10 часов, то просто не успеет наполниться энергией для предстоящего дня.

Актриса не скрывает, что уже не первый год борется с повышенной тревогой. С помощью качественного сна ей удаётся разгрузить нервную систему и избавиться от неприятных симптомов своего недуга. Кроме того, дополнительно Дакота практикует медитации.

«Я регулярно медитирую дважды в день, а также обращаюсь к дыхательной гимнастике. Это очень хорошо помогает мне справляться с тревожностью и стрессом», — рассказала звезда.

Джонсон подчеркнула, что с помощью сна не пытается убежать от реальности, и отметила, что для каждого организма характерны индивидуальные потребности в отдыхе и сне, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы спать 8 или 14 часов в сутки.