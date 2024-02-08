Максим Аверин неожиданно признался: «Меня больше снимать не будут»
Максим Аверин начал свою кинокарьеру сразу после выпуска из театрального вуза. Признание публики он получил после того, как сыграл главную роль Олега Брагина в сериале «Склифосовский».
Однако артист больше предпочитает выступать перед зрителями вживую — в театре. Театру «Сатирикон» актёр посвятил целых 18 лет. Сейчас Аверин служит в театре Сатиры и «Ленкоме». Максим любит отдавать свои эмоции зрителям.
«В театре у меня больше шансов исправить ошибки. В кино ты снял один кадр, другой. Крупный план идет, затем средний и общий. На монтаже режиссер их легко может поменять местами. Озвучить можно по-другому, из драматической сцены сделать комедийную за счет музыки. Поэтому к большому кино я сейчас никакого отношения не имею. В театре я эмоцию отдаю публике сразу, за что его и люблю. А озвучку в кино делают и через полгода после съемок. Ты к этому времени уже и не помнишь, что играл», — отметил актёр.
Кстати, были в жизни Максима Аверина и такие моменты, когда он думал, что его больше никогда не позовут сниматься. Сразу после театрального института им.Б.Щукина, молодой актёр в труппу «Сатирикона» и тогда же начал сниматься в кино. Свои первые съемочные дни он вспоминает с ужасом. Максим не представлял, как выглядел со стороны.
«Мне тогда казалось, что я безумно талантливый. Я кривлялся, представлял себя Джимом Керри. Но когда сидел в кинозале и смотрел на все это, думал: «Меня больше снимать не будут». Камера же любит сдержанное существование. А если переиграл, то всё», — признался артист.