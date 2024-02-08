Максим Аверин неожиданно признался: «Меня больше снимать не будут»

«В театре у меня больше шансов исправить ошибки. В кино ты снял один кадр, другой. Крупный план идет, затем средний и общий. На монтаже режиссер их легко может поменять местами. Озвучить можно по-другому, из драматической сцены сделать комедийную за счет музыки. Поэтому к большому кино я сейчас никакого отношения не имею. В театре я эмоцию отдаю публике сразу, за что его и люблю. А озвучку в кино делают и через полгода после съемок. Ты к этому времени уже и не помнишь, что играл», — отметил актёр.