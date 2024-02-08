Анна Пересильд откровенно рассказала о страхах в актерской профессии

По словам Анны , ее друзья была рады за нее и испытывали гордость. 14-летняя Пересильд исполнила роль Айгуль и поразила своим талантом множество зрителей сериала.

«Когда в тебе теряется легкость и простота, когда ты становишься неблагодарным, перестаешь благодарить людей, потому что у тебя есть полное ощущение, что все тебе должны», - рассказала Анна в новом интервью порталу Woman.ru .

Пересильд отметила, она не сразу видела себя в актерской карьере и только сейчас осознала, что мечтает о съемках. Теперь 14-летняя девушка мечтает о театральной сцене. Однако иногда девушка сталкивается с критикой своей актерской игры.