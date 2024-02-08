Актриса Маллиган рассказала, что награды крайне важны для актеров

Актриса Кэри Маллиган рассказала, что награды крайне важны для актеров
Актриса Кэри Маллиган, которая была номинирована на "Оскар", объяснила, как на самом деле важны для актеров. Об этом она рассказала в своем интервью изданию "The Sunday Times".
Актриса была номинирована на престижную премию за свою роль в картине "Маэстро", режиссером которой стал Брэдли Купер. Она сыграла в ленте жену музыканта Леонардо Бернстайна, актрису Фелицию Монтеалегре.
По ее словам, многие из тех актеров, которые утверждают, будто бы награды для них не имеют значения, наверняка не обходятся без лукавства.
«Это стопроцентная ложь», – заявила Маллиган.
Она также отметила, что ее номинация на премию "Оскар" стала лучшим, что могло случиться в ее жизни.
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