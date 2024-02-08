Агата Муцениеце поделилась, какие трудности пережила в начале карьеры
Агата Муцениеце одна из самых популярных артисток России. В 2023 году прошло несколько премьер, где артистка сыграла главные роли. Однако в начале карьеры у звезды «Закрытой школы» были свои трудности.
Агата Муцениеце в личном блоге часто откровенно рассказывает о своих актерских буднях. В этот раз девушка поведала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в начале карьеры.
Тогда Агате прислали сценарий, который очень ей понравился. Актриса очень хотела поучаствовать в проекте, но переволновалась на пробах и некачественно сыграла.
«Я вышла с проб с ужасным ощущением, что хуже, чем я наверно не пробовался никто в истории кино», - написала Муцениеце в личном блоге.
В расстроенных чувствах Агата отправилась в кинотеатр. После чего ей написали много коллег, которые попали в такую же ситуацию.
Как отмечает Муцениеце, такие ситуации заставляют актеров забывать о своих достижениях и сильно расстраиваются.