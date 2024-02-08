Агата Муцениеце поделилась, какие трудности пережила в начале карьеры

Агата Муцениеце одна из самых популярных артисток России. В 2023 году прошло несколько премьер, где артистка сыграла главные роли. Однако в начале карьеры у звезды «Закрытой школы» были свои трудности.

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Агата Муцениеце в личном блоге часто откровенно рассказывает о своих актерских буднях. В этот раз девушка поведала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в начале карьеры.

Тогда Агате прислали сценарий, который очень ей понравился. Актриса очень хотела поучаствовать в проекте, но переволновалась на пробах и некачественно сыграла.

«Я вышла с проб с ужасным ощущением, что хуже, чем я наверно не пробовался никто в истории кино», - написала Муцениеце в личном блоге.

В расстроенных чувствах Агата отправилась в кинотеатр. После чего ей написали много коллег, которые попали в такую же ситуацию.