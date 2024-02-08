«Козловский, Петров и Бортич, прощайте!». Почему такое больше невозможно терпеть?

Российский кинематограф развивается и растет. Мировое признание получают фильмы и сериалы, снятые в России. Актеры после выхода популярных картин просыпаются знаменитыми и востребованными. Однако иногда становятся заложниками одной роли. Именно поэтому зритель иной раз не представляет артиста в другом проекте.

© Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Порой зритель не воспринимает одно и то же лицо в разных фильмах. А продюсеры продолжают выбирать тех актеров, которые уже заработали популярность. Однако, данные персоны уже не вызывают восторг у зрителя, ведь их амплуа уже сформирован.

Таким артистам важно во время остановится и взять паузу, а также дать возможность начинающим актерам проявиться. Перечислим имена, которые уже порядком «приелись» в российском шоу-бизнесе.

Роман Курцын

Артист занимаеся своей карьерой давно, с 2007 года. Роман окончил Ярославский театральный институт. Свою первую роль он сыграл в картине «Всегда говори всегда», правда она была эпизодическая. Популярность актер приобрел после сериала «Меч».

Сейчас Курцин довольно востребованный артист. На его счету уже порядка 50 ролей в кино. Он часто снимается в телепроектах федеральных каналов, а в рабочем графике практически нет свободного места.

Помимо актерской карьеры Роман настоящий спортсмен. Он имеет навыки акробата, гимнаста, занимается фехтованием, конным спортом и кикбоксингом. А также является чемпионом России по армрестлингу и входит в гильдию каскадеров России.

Сегодня Курцин занимает посты арт-директора и соучредителя ООО «Ярфильм». Женой актера является его сокурсница Анна Назарова. Пара воспитывает двоих детей.

Александр Петров

Александру Петрову всего 35 лет. Он уже весьма популярен и стал одной из самых узнаваемых персон в российском кинематографе. За плечами актера 50 ролей в кинопроектах.

В фильмографии артиста громкие роли. Он сыграл Илью Горюна в фильме «Текст» и Гришу Измайлова в сериале «Полицейский с Рублевки». Петрова сравнивают с такими легендами, как Смоктуновский и Евгений Миронов. Артист успел поработать и в зарубежных проектах, и в высокобюджетных отечественных фильмах.

Личная жизнь Петрова весьма непроста. Актер встречался со знаменитыми актрисами, но в итоге женился на непубличной Виктории Антоновой. До свадьбы их роман длился пару дней.

Данила Козловский

Данила Козловский имеет статус Заслуженного артиста России. Около пяти лет назад он был нарасхват у режисеров. Артист мог одновременно участвовать в нескольких проектах. У зрителя складывалось впечатление, что кроме Козловского, в нашем кинематографе больше никого нет.

Данила принимал участие и в проектах за рубежом. Актер сыграл роль Вещего Олега в «Викингах». В 2021 году артист сам снял фильм «Чернобыль».

Комментарии в сети говорят об усталости от Козловского. Это оправдано, так как в 2022 году артист снялся в 6 проектах. Однако в прошлом году он не снимался в кино. Жизнь Козловского в России закончилась. Он выразил свою позицию по поводу СВО. Артист призвал прекратить военные действия.

Козловский отправился в Лондон и присоединился к Чулпан Хаматовой и Ксении Рапопорт. Все они приняли участие в благотворительном мероприятии для местного детского онкофонда. Дело благородное, но почемц бы его не организовать в России?

Юлия Александрова

Юлия Александрова поймала успех после фильма «Горько!». Она стала героиней сюжетов многих СМИ. О ней откликались, как о непрофессиональной актрисе. Фильм «Горько!» снял режиссер Жора Крыжовников, который являлся мужем актрисы.

Юлия снималась во многих работах своего мужа, в том числе в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако пара рассталась в 2021 году и на момент съемок была не вместе.

В текущем году актриса собирается сняться в нескольких фильмах. А также Юлия играет в театре.

Гоша Куценко

Гоша Куценко настоящий старожил российского кинематографа. Его лучшие роли были сыграны давно. В 2005 году актер был занят в 11 кинопроектах. В нашем списке актер занимает самое почетное место.

Куценко не только актер, он был и членом жюри в КВН, и героем клипов знаменитых исполнителей. Остается только позавидовать такой работоспособности артиста.

Сегодня Гоша снимается в меньшем количестве проектов. Однако его график расписан до 2025 года. Прекрасная форма и невероятная работоспособность помогать актеру обойти молодых знаменитостей.

Сергей Безруков

Сергей Безруков – это настоящий мастер перевоплощений. В каких только образах мы не видели актера. Он играл и Пушкина, и Годунова, Иешуа Га-Ноцри, и бандита Сашу Белого. Кроме того, артист весьма похоже пародировал голоса политиков в одной популярной в 90-е телепередаче.

Без Сергея Безрукого не обходится не один популярный проект. Такое мнение сложилось у зрителей. Плюс ко всему его участие в рекламе, которая крутится в телевизоре каждый день.

Актер не комментирует свою личную жизнь и редко соглашается на интервью. Однако у Безрукова есть трое детей.

Александр Робак

Внешность Александра Робака дала ему возможность играть всевозможных бандитов и охранников. Это были первые его роли в кино. В 2000 году он вместе с другом Максимом Лагашкиным создал компанию и занялся продюсированием. Так у актера появились собственные сериалы и кино. В них и играл свои роли артист.

В фильмографии Александра более 100 ролей. Поэтому он один из самых узнаваемых актеров. Наиболее популярные сериалы с его участием – это «Домашний арест» и «Эпидемия».

Актеру уже исполнилось 50 лет, он активно снимается в кино и некоторые проекты с его участием ждут своего часа.

Максим Лагашкин

Максим Лагашкин немного моложе Александра Робака, но количество проектов с его участием весьма большой. Во многих картинах друзья снимались вместе. Комедийный актер показывает простого человека с необычным чувством юмора. Его амплуа заставляет зрителя говорить об однообразности игры актера.

Максим снялся в ремейке советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которая получила новое название «Иван Васильевич меняет всё». Там он сыграл одну из главных ролей. Это был Жорж Блиновский, как отсылка с Жоржу Милославскому.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев в далеком 1990 году начал свою карьеру. Дебютной стала роль бармена в фильме «Палач». Актер он довольно разноплановый и готов сыграть любую роль. Его участие в сериалах на федеральных каналах только добавили ему узнаваемости.

Начинал Нагиев с работы телеведущего популярных ток-шоу. Все еще помнят программу «Окна». А в последнее время он вел шоу «Голос» на Первом канале.

Нагиев уже давно стал главным медийным лицом страны, так как облюбовал многочисленные сериалы, а также съемки в рекламе. Такая популярность и привела его в наш список звезд, которые «приелись».

Александра Бортич

Молодая актриса Александра Бортич ворвалась в кинематограф без профессионального образования. Она поступала в театральный ВУЗ после школы, но не была зачислена. Однако ей это не помешало пойти в кино.

Сначала ее утвердили на главную роль в фильме «Как меня зовут». И в 20 лет она уже исполнила свои мечты. Участие в проектах «Духless 2» и «Викинг» сделали ее одной из востребованных актрис.

Бортич сейчас весьма узнаваема, а роли ее становятся однообразными. Многие это связывают с отсутствием профессионального актерского образования.