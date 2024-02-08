$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

«Козловский, Петров и Бортич, прощайте!». Почему такое больше невозможно терпеть?

Российский кинематограф развивается и растет. Мировое признание получают фильмы и сериалы, снятые в России. Актеры после выхода популярных картин просыпаются знаменитыми и востребованными. Однако иногда становятся заложниками одной роли. Именно поэтому зритель иной раз не представляет артиста в другом проекте.

«Козловский, Петров и Бортич, прощайте!». Почему такое больше невозможно терпеть?
© Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Порой зритель не воспринимает одно и то же лицо в разных фильмах. А продюсеры продолжают выбирать тех актеров, которые уже заработали популярность. Однако, данные персоны уже не вызывают восторг у зрителя, ведь их амплуа уже сформирован.

Голливудские актеры, которых назвали русскими именами: видео

Таким артистам важно во время остановится и взять паузу, а также дать возможность начинающим актерам проявиться. Перечислим имена, которые уже порядком «приелись» в российском шоу-бизнесе.

Роман Курцын

Артист занимаеся своей карьерой давно, с 2007 года. Роман окончил Ярославский театральный институт. Свою первую роль он сыграл в картине «Всегда говори всегда», правда она была эпизодическая. Популярность актер приобрел после сериала «Меч».

Сейчас Курцин довольно востребованный артист. На его счету уже порядка 50 ролей в кино. Он часто снимается в телепроектах федеральных каналов, а в рабочем графике практически нет свободного места.

Помимо актерской карьеры Роман настоящий спортсмен. Он имеет навыки акробата, гимнаста, занимается фехтованием, конным спортом и кикбоксингом. А также является чемпионом России по армрестлингу и входит в гильдию каскадеров России.

Сегодня Курцин занимает посты арт-директора и соучредителя ООО «Ярфильм». Женой актера является его сокурсница Анна Назарова. Пара воспитывает двоих детей.

Александр Петров

Александру Петрову всего 35 лет. Он уже весьма популярен и стал одной из самых узнаваемых персон в российском кинематографе. За плечами актера 50 ролей в кинопроектах.

В фильмографии артиста громкие роли. Он сыграл Илью Горюна в фильме «Текст» и Гришу Измайлова в сериале «Полицейский с Рублевки». Петрова сравнивают с такими легендами, как Смоктуновский и Евгений Миронов. Артист успел поработать и в зарубежных проектах, и в высокобюджетных отечественных фильмах.

Личная жизнь Петрова весьма непроста. Актер встречался со знаменитыми актрисами, но в итоге женился на непубличной Виктории Антоновой. До свадьбы их роман длился пару дней.

Данила Козловский

Данила Козловский имеет статус Заслуженного артиста России. Около пяти лет назад он был нарасхват у режисеров. Артист мог одновременно участвовать в нескольких проектах. У зрителя складывалось впечатление, что кроме Козловского, в нашем кинематографе больше никого нет.

Данила принимал участие и в проектах за рубежом. Актер сыграл роль Вещего Олега в «Викингах». В 2021 году артист сам снял фильм «Чернобыль».

Комментарии в сети говорят об усталости от Козловского. Это оправдано, так как в 2022 году артист снялся в 6 проектах. Однако в прошлом году он не снимался в кино. Жизнь Козловского в России закончилась. Он выразил свою позицию по поводу СВО. Артист призвал прекратить военные действия.

Козловский отправился в Лондон и присоединился к Чулпан Хаматовой и Ксении Рапопорт. Все они приняли участие в благотворительном мероприятии для местного детского онкофонда. Дело благородное, но почемц бы его не организовать в России?

Юлия Александрова

Юлия Александрова поймала успех после фильма «Горько!». Она стала героиней сюжетов многих СМИ. О ней откликались, как о непрофессиональной актрисе. Фильм «Горько!» снял режиссер Жора Крыжовников, который являлся мужем актрисы.

Юлия снималась во многих работах своего мужа, в том числе в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако пара рассталась в 2021 году и на момент съемок была не вместе.

В текущем году актриса собирается сняться в нескольких фильмах. А также Юлия играет в театре.

Гоша Куценко

Гоша Куценко настоящий старожил российского кинематографа. Его лучшие роли были сыграны давно. В 2005 году актер был занят в 11 кинопроектах. В нашем списке актер занимает самое почетное место.

Куценко не только актер, он был и членом жюри в КВН, и героем клипов знаменитых исполнителей. Остается только позавидовать такой работоспособности артиста.

Сегодня Гоша снимается в меньшем количестве проектов. Однако его график расписан до 2025 года. Прекрасная форма и невероятная работоспособность помогать актеру обойти молодых знаменитостей.

Сергей Безруков

Сергей Безруков – это настоящий мастер перевоплощений. В каких только образах мы не видели актера. Он играл и Пушкина, и Годунова, Иешуа Га-Ноцри, и бандита Сашу Белого. Кроме того, артист весьма похоже пародировал голоса политиков в одной популярной в 90-е телепередаче.

Без Сергея Безрукого не обходится не один популярный проект. Такое мнение сложилось у зрителей. Плюс ко всему его участие в рекламе, которая крутится в телевизоре каждый день.

Актер не комментирует свою личную жизнь и редко соглашается на интервью. Однако у Безрукова есть трое детей.

Александр Робак

Внешность Александра Робака дала ему возможность играть всевозможных бандитов и охранников. Это были первые его роли в кино. В 2000 году он вместе с другом Максимом Лагашкиным создал компанию и занялся продюсированием. Так у актера появились собственные сериалы и кино. В них и играл свои роли артист.

В фильмографии Александра более 100 ролей. Поэтому он один из самых узнаваемых актеров. Наиболее популярные сериалы с его участием – это «Домашний арест» и «Эпидемия».

Актеру уже исполнилось 50 лет, он активно снимается в кино и некоторые проекты с его участием ждут своего часа.

Максим Лагашкин

Максим Лагашкин немного моложе Александра Робака, но количество проектов с его участием весьма большой. Во многих картинах друзья снимались вместе. Комедийный актер показывает простого человека с необычным чувством юмора. Его амплуа заставляет зрителя говорить об однообразности игры актера.

Максим снялся в ремейке советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которая получила новое название «Иван Васильевич меняет всё». Там он сыграл одну из главных ролей. Это был Жорж Блиновский, как отсылка с Жоржу Милославскому.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев в далеком 1990 году начал свою карьеру. Дебютной стала роль бармена в фильме «Палач». Актер он довольно разноплановый и готов сыграть любую роль. Его участие в сериалах на федеральных каналах только добавили ему узнаваемости.

Начинал Нагиев с работы телеведущего популярных ток-шоу. Все еще помнят программу «Окна». А в последнее время он вел шоу «Голос» на Первом канале.

Нагиев уже давно стал главным медийным лицом страны, так как облюбовал многочисленные сериалы, а также съемки в рекламе. Такая популярность и привела его в наш список звезд, которые «приелись».

Александра Бортич

Молодая актриса Александра Бортич ворвалась в кинематограф без профессионального образования. Она поступала в театральный ВУЗ после школы, но не была зачислена. Однако ей это не помешало пойти в кино.

Сначала ее утвердили на главную роль в фильме «Как меня зовут». И в 20 лет она уже исполнила свои мечты. Участие в проектах «Духless 2» и «Викинг» сделали ее одной из востребованных актрис.

Бортич сейчас весьма узнаваема, а роли ее становятся однообразными. Многие это связывают с отсутствием профессионального актерского образования.

Список «приевшихся звезд» можно еще продолжать. Эти артисты узнаваемы на столько, что зрители устали от них. Как говорится, хочется «молодой крови».

Актеры
Иван Васильевич меняет профессию
Викинги
Голос
Горько!
Как меня зовут
Чернобыль
Викинг
Эпидемия
Палач
Молодая кровь
Духless 2
Голоса
Виктория Антонова
Роман Курцын
Александр Робак
Юлия Александрова
Александр Петров
Александра Бортич
Жора Крыжовников
Анна Назарова
Гоша Куценко
Евгений Миронов
Дмитрий Нагиев
Данила Козловский
Первый канал