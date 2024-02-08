Многие голливудские знаменитости известны во всем мире. Их имена на слуху у миллионов поклонников. Однако не все знают, что среди популярных актеров и актрис есть те, чьи имена имеют русское происхождение.

Среди знаменитостей есть несколько человек с русскими именами. Одна из самых известных – актриса Кира Найтли. Ее отец был большим поклонником советской фигуристки Киры Ивановой, и в честь нее назвал дочь.

Также русское имя Миша носит актер Миша Коллинз. Однако на самом деле это псевдоним, настоящее имя артиста – Дмитрий. Он решил взять сценический псевдоним, потому что с детства его родители называли Мишей, думая, что это сокращение от имени Дмитрий.

Подробнее об остальных актерах, носящих русские имена, смотрите в видео.