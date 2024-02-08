Светлана Ходченкова объяснила, почему всегда настаивает на пробах: «На одних ли вибрациях»

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», - пояснила Ходченкова.