Актеры, которые были достойны «Оскара», но так и не получили его

Каждый год Американская киноакадемия присуждает награды «Оскар» тем, кто особенно отличился в сфере фильмов и сериалов. Однако некоторые актеры остаются незамеченными даже тогда, когда сыграли свою роль на все сто.

© Кадр из фильма "Рождение"

«Рамблер» рассказывает об актерах, которые так и не получили «Оскар», который заслужили своим трудом и талантом.

Николь Кидман: «Рождение» (2004) – лучшая актриса

Признанный член голливудской королевской семьи Кидман регулярно участвует в премии «Оскар», имея пять номинаций и одну победу. Но ее тонкая роль скорбящей вдовы в фильме «Рождение», борющейся с духовным перевоплощением своего супруга в детстве, не была оценена по достоинству. Непрерывный, двухминутный, немой крупный план картины, возможно, стал ее самой выразительной работой на экране.

Кадр из фильма "Рождение"

Лупита Нионго: «Мы» (2019) – лучшая актриса

В пугающем триллере Джордана Пила о вторжении в дом Нионго выполняет двойную роль: она играет отважную героиню Аделаиду и хриплоголосую, владеющую ножницами двойника-террористку Рэд. Она совершенно убедительна в обеих ролях. Однако извечное презрение Академии к фильмам ужасов регулярно отвергает некоторые из лучших женских игр в кино.

"Мы" Кадр из фильма

Хью Грант: «Паддингтон 2» (2017) – лучший актер второго плана

В фильме показана вся прелесть грандиозного ограбления Гранта, самонадеянно изображающего тщеславного Феникса Бьюкенена. В отличие от необоснованной жажды зрительского обожания Бьюкенена, восхитительно и намеренно плохой актер Гранта действительно был достоин внимания Академии.

Кадр из фильма "Паддингтон 2"

Дженнифер Лопес: «Стриптизерши» (2019) – лучшая актриса второго плана

С того момента, как Джей Ло сделала свой впечатляющий выход в танце на шесте в «Преступнике» Фионы Эппл, она заполучила еще больше поклонников. И все же, помимо ее раскаленной чувственности, задушевное изображение Рамоны в «Стриптизершах», наседки и расчетливого вдохновителя повествования о стриптизершах, возвращающих себе контроль, является ее лучшей ролью со времен «Вне поля зрения». Отказать в номинации было, скажем так, преступлением.

Кадр из фильма "Стриптизерши"

Джин Хэкмен: «Королевские Тененбаумы» (2001) / Рэйф Файнс – «Отель «Гранд Будапешт»» (2014) – лучший актер

Удивительно, но, несмотря на первоклассный актерский состав, ни один актер из фильмов Уэса Андерсона никогда не был номинирован на «Оскар». Поэтому стоит отметить два лучших мрачно-комических спектакля за последние два десятилетия: выдающуюся лебединую песню Хэкмана в роли мошенника-патриарха и Файнса в роли жизнерадостного консьержа отеля. Оба актера умело постепенно раскрывают меланхоличные недостатки, скрывающиеся за безупречной эстетикой Андерсона и невозмутимыми диалогами.

Кадр из фильма "Отель "Гранд Бутапешт""

Эми Адамс: «Прибытие» (2016) – лучшая актриса

Гонка за лучшую женскую роль 2016 года, возможно, была самой конкурентоспособной актерской категорией этого столетия. Настолько, что фаворитка-предшественница Адамс шокирующе не была номинирована. Избиратели допустили ошибку. Резонансный рассказ Дени Вильнева о контакте инопланетян с Землей зависит от скорбящей лингвистки Адамс, которая ведет аудиторию через временную спираль потерь, откровений и душераздирающего принятия. Из нее вышла бы достойная победительница.

"Прибытие" Кадр из фильма

Пол Джаматти: «На обочине» (2004) – лучший актер

Романтическая комедия и энофильская одиссея Александра Пейна стала инди-хитом 2004 года и притяжением для наград. Итак, когда были объявлены пять основных номинаций, включая двух из четырех главных героев, отсутствие исполнителя главной роли Джаматти показалось странным. Возможно, он был слишком убедителен в роли винного сноба, страдающего расстройством пищеварения (его критика Мерло действительно повлияла на продажи) и влюбленного неудачника Майлза, чтобы его роль можно было назвать действительно выдающейся игрой.