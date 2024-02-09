16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино

16-летний сын ирландского актера и звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи по имени Аран снимется в кино. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что родственник артиста присоединится к касту фильма «Клара и Солнце» режиссера Тайки Вайтити. В основе сюжета картины — история семейной пары. Мужчина и женщина воспитывают дочь по имени Джози, которая страдает от неизлечимой болезни. Чтобы помочь девочке справиться с тяжелым недугом, ее родители приобретают ей робота по имени Клара.