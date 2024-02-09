Звезда «Бриджертонов» назвала лучший возраст для актрис в Голливуде
Звезда сериала «Бриджертоны», британская актриса Фиби Дайневор назвала лучший возраст для артисток в Голливуде. Ее слова приводит издание The Standard.
28-летняя Дайневор заявила, что для актрис ее возрастной категории на данный момент имеется не так много предложений.
«Сейчас действительно хорошее время для женщин постарше, что потрясающе, и для молодых людей», — отметила она.
По словам артистки, хорошие сценарии в первую очередь ориентированы на актеров-мужчин.
«Мне, наверное, не следовало бы этого говорить, но там все еще не так много [женских] ролей», — призналась она.
При этом Дайневор подчеркнула, что считает своих коллег мужского пола талантливыми и трудолюбивыми.
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