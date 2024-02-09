Кингсли Бен-Адир пожаловался, что ему присылают подарки для Бена Кингсли

Звезда фильма «Боб Марли: Одна любовь» Кингсли Бен-Адир пожаловался, что люди часто присылают ему подарки, потому что думают, что он Бен Кингсли. Об этом он сообщил в интервью NME.

Каждый раз, когда я заселяюсь в отель, мне дарят цветы, открытки и подарки, потому что думают, что приедет Бен Кингсли. И я никому не говорю. Я просто оставляю их себе.

Бен-Адир рассказал, что водитель на его первой съемке обрадовался, потому что думал, что приедет Бен Кингсли. Актер признается, что Кингсли стал большой частью его карьеры, и он не знает, когда эта путаница закончится.

Кингсли Бен-Адир — 37-летний британский актер, известный по фильму «Одна ночь в Майами» и сериалу «Острые козырьки». Бен Кингсли (настоящее имя — Кришна Пандит Бханджи) — 80-летний лауреат «Оскара» за фильм «Ганди», игравший в «Острове проклятых», «Списке Шиндлера», «Хранителе времени» и других популярных картинах.