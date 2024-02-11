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Представитель Копейкина из «Слова пацана» не исключила участие актера во втором сезоне

Актер Слава Копейкин, прославившийся в роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыграет в продолжении громкой премьеры. Об этом корреспонденту Banki.loans сообщила агент артиста Елена Чигинцева.

Представитель Копейкина из «Слова пацана» не исключила участие актера во втором сезоне
© Banki.loans

Она уточнила, что на данный момент никто из создателей сериала Копейкина на кастинг не приглашал.

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«Сам Жора Крыжовников в своем интервью недавно рассказал, что в истории с новыми сезонами сериала пока поставлена точка», - напомнила Чигинцева.

Она уточнила: Копейкин примет участие в съемочном процессе в случае продолжения истории.

«Полагаю, что Слава захочет сыграть во втором сезоне, если сценарий будет интересным и он ему понравится», - сообщила агент актера.

О том, что драму о криминальной группировке молодежи из Казани следует завершить на первом сезоне, заявил недавно актер Рузиль Минекаев. Он допустил в интервью с блогером Надеждой Стрелец, что второй сезон может испортить впечатление от первого.

Актеры
Надежда Стрелец
Сильвестр Сталлоне
Жора Крыжовников
Райан Гослинг