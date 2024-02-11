Представитель Копейкина из «Слова пацана» не исключила участие актера во втором сезоне
Актер Слава Копейкин, прославившийся в роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыграет в продолжении громкой премьеры. Об этом корреспонденту Banki.loans сообщила агент артиста Елена Чигинцева.
Она уточнила, что на данный момент никто из создателей сериала Копейкина на кастинг не приглашал.
«Сам Жора Крыжовников в своем интервью недавно рассказал, что в истории с новыми сезонами сериала пока поставлена точка», - напомнила Чигинцева.
Она уточнила: Копейкин примет участие в съемочном процессе в случае продолжения истории.
«Полагаю, что Слава захочет сыграть во втором сезоне, если сценарий будет интересным и он ему понравится», - сообщила агент актера.
О том, что драму о криминальной группировке молодежи из Казани следует завершить на первом сезоне, заявил недавно актер Рузиль Минекаев. Он допустил в интервью с блогером Надеждой Стрелец, что второй сезон может испортить впечатление от первого.