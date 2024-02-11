Биковичу предложили сниматься в российском кино после замены в «Белом лотосе»

Актеру Милошу Биковичу нужно радоваться тому, что он участвует в российских проектах. Об этом заявила актриса Анна Снаткина на фоне увольнения Биковича из сериала «Белый лотос» от сервиса HBO.

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«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — сказала Анна Снаткина. Ее слова передает Пятый канал.

Также актриса удивилась тому, что Биковича не утвердили на роль в американском сериале. Тем не менее она заявила, что проект от HBO ей понравился.