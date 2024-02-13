Мать Боярской рассказала, как убедила ее сняться в кино

«И она мне звонила на корабль: «Мама, нет, я не буду сниматься. Додин сказал: «Нет»! Что если я соглашусь, у меня все ужасно будет в театре». Я переубеждала: «Нет, Лиза, ты должна сниматься! Все будет хорошо! Снимайся, найдешь время! Только снимайся». Я ей просто кричала в трубку, с другого конца света проводила психотерапевтические сеансы», — рассказала артистка.