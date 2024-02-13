«Терапевтические сеансы»: мать Боярской рассказала, как убедила ее сняться в кино
Артистка Лариса Луппиан призналась, что фактически загубила собственную карьеру актрисы кино: сначала ради театра, а после — ради семьи. Однако она решила, что никогда не позволит своей дочери Елизавете Боярской совершить ту же ошибку.
По словам артистки, ее дочь боялась покинуть театр ради съемок в кино. Художественный руководитель студии МДТ, где выступала Боярская, Лев Додин скептически относился к кинематографу. Луппиан приходилось долго переубеждать девушку, чтобы та приняла приглашение на роль в фильме.
«И она мне звонила на корабль: «Мама, нет, я не буду сниматься. Додин сказал: «Нет»! Что если я соглашусь, у меня все ужасно будет в театре». Я переубеждала: «Нет, Лиза, ты должна сниматься! Все будет хорошо! Снимайся, найдешь время! Только снимайся». Я ей просто кричала в трубку, с другого конца света проводила психотерапевтические сеансы», — рассказала артистка.
Сама Луппиан в начале своей карьеры придерживалась такого же мнения о кино, что и Додин: такой вид искусства актриса считала второсортным и недостойным ее внимания. На съемки в фильмах артистка соглашалась, однако не проявляла к ним большого интереса. Сейчас Луппиан об этом сожалеет. По словам актрисы, ее карьера могла бы стать ярче и разнообразнее.
«Меня приглашали сниматься в прекрасные фильмы замечательные режиссеры. А я не приложила даже одного процента усилий для того, чтобы понравиться, чтобы прийти подготовленной на пробу. Скажу грубо, но я была просто идиоткой, проморгала эту возможность. Вела себя отвратительно, и меня даже перестали приглашать», — передает слова артистки портал 7days.