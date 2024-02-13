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Актеры, которые сыграли свадьбу в День святого Валентина

Далеко не все относятся скептически к празднованию Дня святого Валентина. Некоторые, напротив, связывают с этой датой в календаре особые события в своей жизни – например, помолвку или свадьбу.

Актеры, сыгравшие свадьбу в День святого Валентина
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Знаменитости не являются исключением из правила. В этой статье "Рамблер" расскажет об актерах и их вторых половинках, которые связали себя узами брака или приняли такое предложение 14 февраля.

Мег Райан и Деннис Куэйд

globallookpress.com

Культовые американские актеры, сыгравшие в фильмах "Вам письмо" и "Ловушка для родителей", обменялись клятвами в День святого Валентина в 1991 году, а годом позднее у пары родился сын. К сожалению, отношениям не суждено было продлиться долго: в конце девяностых Меган снималась в фильме под названием "Доказательство жизни", а ее коллегой по цеху выступил Рассел Кроу. Между ними зародились чувства, которые, как сообщали СМИ, переросли в бурный роман. Мег Райан и Деннис Куэйд официально развелись в 2001 году, однако в интервью разным изданиям актриса заявляла, что ее брак распался не из-за третьего человека.

Шэрон Стоун и Фил Бронштейн

globallookpress.com

Звезда "Казино" и "Основного инстинкта" Шэрон Стоун вышла замуж за американского журналиста, вице-президента и редактора газеты "San Francisco Chronicle" Фила Бронштейна в День святого Валентина в 1998 году. Несмотря на романтический старт, завершились отношения не лучшим образом: в 2003 году Бронштейн подал на развод, указав в качестве причины "непримиримые разногласия". Официально брак был расторгнут в 2004 году – тогда же суд решил, что ранее усыновленный парой сын будет проживать с отцом, а не с матерью.

Самые первые роли знаменитых актеров

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

globallookpress.com

Мексиканская актриса и режиссер Сальма Хайек вышла замуж за французского бизнесмена и миллиардера Франсуа-Анри Пино 14 февраля 2009 года. Они тайно связали себя узами брака в ратуше Сен-Жермен в Париже, а в апреле того же года в Венеции устроили более масштабный прием. Судя по историям актрисы, которыми она активно делится с общественностью на различных телешоу, союз строится на искренней любви, взаимопонимании и отменном чувстве юмора супругов.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

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Харрисон Форд преуспел не только в кино, но и в любви: с 2002 года он состоит в отношениях с актрисой Калистой Флокхарт, с которой они познакомились на церемонии вручения "Золотого глобуса". В памятный для пары вечер Флокхарт пролила на Форда вино, как поговаривают, специально: таким образом она решила привлечь внимание мужчины. Тогда она, вероятно, еще не подозревала, что через восемь лет, в День святого Валентина, актер сделает ей предложение. Калиста, правда, впоследствии открещивалась от своего плана и уверяла, что это Харрисон пролил на нее напиток, и все произошло совершенно случайно.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

globallookpress.com

В 2013 году экранный Шерлок Холмс Бенедикт Камбербэтч начал встречаться с британской актрисой и театральным режиссером Софи Хантер. Спустя год отношений стало известно о помолвке возлюбленных, а поженились они в День святого Валентина в 2015 году. Церемония прошла скромно, но на приеме на британском острове Уайт все же присутствовали селебрити и коллеги молодоженов, в том числе актеры Том Хиддлстон, Кира Найтли и Эндрю Скотт.

Актеры
Доказательство жизни
Казино
Ловушка для родителей
Вам письмо
Калиста Флокхарт
Фил Бронштейн
Бенедикт Камбербэтч
Рассел Кроу
Шерлок Холмс
Шэрон Стоун
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