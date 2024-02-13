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«Он похож на настоящую кинозвезду»: Киллиан Мёрфи высокого оценил Пола Мескаля

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи похвалил своего отечественника Пола Мескаля во время интервью журналу GQ.

«Он похож на настоящую кинозвезду»: Киллиан Мерфи оценил Пола Мескаля
© Сhampionat.com

Вспоминая успех сериала «Нормальные люди», Мёрфи выразил уважение коллеге, а также упомянул, что в мире появляется всё больше хороших актёров из его родной страны.

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«Он настоящий. Он похож на настоящую кинозвезду. Они не так часто появляются. Но — сейчас они в основном приходят из Ирландии. Кажется, сейчас хорошее время, чтобы стать ирландским актером»

После главной роли в «Нормальных людях» Мескаль получил место в предстоящем фильме «Гладиатор 2».

Сам актёр отмечает, что не хотел бы стать слишком известным после премьеры и попытается «никчёмно сыграть в другом фильме, который никто не захочет смотреть».

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