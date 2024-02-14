Киллиан Мерфи признался, что не смотрит свои фильмы

Киллиан Мерфи рассказал, что не смотрел многие из своих фильмов. Об этом он сообщил в интервью журналу GQ.

Актер также добавил, что свои фильмы не смотрит и Джонни Депп.

На самом деле это правда. Как правило, те, которые я не видел, — это те, которые, как я слышал, не очень хорошо получились.

Один из фильмов, которые Мерфи смотрел, был «Ночной рейс». При этом звезда отметил, что это плохой фильм, хоть снимать его и было интересно.

Мерфи также посмотрел недавний байопик «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, в котором он играет физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера. Когда его спросили, смотрел ли он этот фильм, получивший тринадцать номинаций на премию «Оскар», в том числе одну за игру Мерфи, он закатил глаза и сказал: «Да, я смотрел «Оппенгеймера».