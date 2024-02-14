Три фильма, которые разожгут вашу фантазию вечером 14 февраля

Лучший день для игривого настроения — 14 февраля. Иногда не стоит мучаться и придумывать новое свидание в разгар зимы — может стоить просто включить хороший фильм на двоих, вдохновиться и повторить какое-нибудь романтичное приключение в пределах спальни.

© Кадр из фильма "Ближе"

"Рамблер" расскажет о самых красивых фильмах, которые разожгут ваши сердца и вдохновят на сближение.

"Грязные танцы"

"Грязные танцы" Кадр из фильма

Это отличный фильм для романтического вечера — здесь и хорошая музыка, и яркие эмоции, и красивая картинка. Благодаря невероятной химии между Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи этот фильм заставит ваше сердце стучать быстрее. Особенно сильно нас греет легкое обаяние Суэйзи, культовые танцы и душевный сценарий, который цепляет самые романтические эмоции.

"Искупление"

"Искупление" Кадр из фильма

Это не классический ромком, не эротический фильм и, в целом, не легкое кино. Романтичная военная драма "Искупление" давно завоевала славу культового фильма, который значится в списке фаворитов у очень многих киноманов.

Мощные роли в эмоциональной картине сыграли талантливые актеры Джеймс Макэвой, Кира Найтли и Сирша Ронан. На самом деле, это душераздирающая история, но она наполнена страстью, которая вырывается прямо из-под строк сценария и заставляет сердце тртрепетать. Пылающие смущенные взгляды Макэвоя и Найтли, невероятно сильное любовное письмо, культовоезеленое платье главной героини и химия между ними заставят вас вдохновиться на любовь.

"Ближе"

Кадр из фильма "Ближе"

Один из самых эмоциональных фильмов сначала привлекает чувственным актерским составом — невероятные Джулия Робертс и Натали Портман и харизматичные Джуд Лоу и Клайв Оуэн. Это история о жарких романах, в которых любовь сложно отделить от похоти.