Три фильма, которые разожгут вашу фантазию вечером 14 февраля
Лучший день для игривого настроения — 14 февраля. Иногда не стоит мучаться и придумывать новое свидание в разгар зимы — может стоить просто включить хороший фильм на двоих, вдохновиться и повторить какое-нибудь романтичное приключение в пределах спальни.
"Рамблер" расскажет о самых красивых фильмах, которые разожгут ваши сердца и вдохновят на сближение.
"Грязные танцы"
Это отличный фильм для романтического вечера — здесь и хорошая музыка, и яркие эмоции, и красивая картинка. Благодаря невероятной химии между Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи этот фильм заставит ваше сердце стучать быстрее. Особенно сильно нас греет легкое обаяние Суэйзи, культовые танцы и душевный сценарий, который цепляет самые романтические эмоции.
"Искупление"
Это не классический ромком, не эротический фильм и, в целом, не легкое кино. Романтичная военная драма "Искупление" давно завоевала славу культового фильма, который значится в списке фаворитов у очень многих киноманов.
Мощные роли в эмоциональной картине сыграли талантливые актеры Джеймс Макэвой, Кира Найтли и Сирша Ронан. На самом деле, это душераздирающая история, но она наполнена страстью, которая вырывается прямо из-под строк сценария и заставляет сердце тртрепетать. Пылающие смущенные взгляды Макэвоя и Найтли, невероятно сильное любовное письмо, культовоезеленое платье главной героини и химия между ними заставят вас вдохновиться на любовь.
"Ближе"
Один из самых эмоциональных фильмов сначала привлекает чувственным актерским составом — невероятные Джулия Робертс и Натали Портман и харизматичные Джуд Лоу и Клайв Оуэн. Это история о жарких романах, в которых любовь сложно отделить от похоти.
Помимо того, что фильм доказывает некоторые суровые истины о жизни и любви, зрители любят его за вихрь романтики, страсти и неконтролируемого желания.