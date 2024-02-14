Сельма Блэр извинилась за исламофобский комментарий
Звезда «Блондинки в законе» прокомментировала сообщение в социальной сети сторонника иммиграционной реформы Авраама Хамры, которое касалось нападения на израильский музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года, сообщает NME.
Хамра раскритиковал нескольких американских политиков за то, что они проголосовали против меры по предотвращению иммиграции в США всех, кто принимал участие в нападении.
Комментарий Блэр, который на данный момент удален, гласил:
«Депортируйте всех этих головорезов, поддерживающих террористов. Ислам разрушил мусульманские страны, а затем они приходят сюда и уничтожают нас. Они знают, что они лжецы. Извращенные оправдания. Пусть они встретят свою судьбу».
Теперь Блэр ответила на свой прошлый комментарий через свою социальную сеть, написав:
«Я ошибочно и непреднамеренно смешала мусульман с радикальными исламистами и фундаменталистами, что является ужасной ошибкой, и в результате я причинила вред бесчисленному количеству людей, чего никогда не хотела, и глубоко сожалею об этом».
Она добавила:
«Как только было обращено внимание на мою ошибку, я удалила комментарий».
Свое заявление она завершила словами:
«Я прошу прощения у тех членов мусульманской общины, кого я оскорбила своими словами. Я прошу прощения у своих друзей. И я прошу прощения у всех, кого я обидела».
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