Актриса из «Мира Дикого запада» пожаловалась на жестокое обращение с лошадьми на съемках

Датская актриса Сидсе Бабетт Кнудсен заявила на Гетеборгском кинофестивале в Швеции, что во время съемок сериала HBO «Мир Дикого запада» она испытывала «разочарование», в частности, из-за жестокого обращения с лошадьми. Об этом пишет Variety.

© Кадр из сериала "Мир Дикого запада"

В первом сезоне сериала-антиутопии Кнудсен сыграла Терезу Каллен, главу отдела контроля качества парка «Мир Дикого запада».

В США нет плоской иерархии, что никого не удивляет. Я постоянно стучала в дверь продюсеров, говоря: «Эти лошади находятся на солнце уже 10 часов, они сейчас сдохнут, черт возьми. Они даже не работают сегодня — отведите их в тень!»

Актриса отметила, что ей было грустно смотреть на то, как американцы тратят ресурсы и деньги абсолютно бездумно. Она призналась, что продюсеры не обращали внимание на ее жалобы.

Вы «всего лишь» актер, поэтому спокойно относитесь к своим актерам и не разговаривайте с техниками, потому что они испугаются. Ты как ребенок — ты даже не можешь выйти в туалет без того, чтобы кто-то с гарнитурой не сообщил всем об этом.

По словам Кнудсен, ей нравится наблюдать за работой других режиссеров, но в США актеров вызывают на площадку только тогда, когда они нужны, а в остальное время они сидят в трейлерах.

В конце своей речи Кнудсен сказала, что актеры должны становиться частью коллектива, который создает фильм или сериал, и у них должно быть право голоса.