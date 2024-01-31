Эмма Стоун заявила, что попала в сериал «Проклятие» из-за глупой шутки

Эмма Стоун рассказала, что случайно подписалась на участие в сериале «Проклятие», не зная, о чем он. Об этом актриса заявила в шоу Стивена Колбера.

© Кадр из сериала "Проклятие"

В получившей признание критиков комедии Стоун и Нейтан Филдер играют молодоженов, чья жизнь рушится, пока они снимают проблемный реалити-сериал об экологическом жилье. Стоун получила номинацию на «Золотой глобус» за главную женскую роль в сериале.

По словам Стоун, ее первоначальная реакция на предложение сняться в сериале — отшутиться, что она знает все подробности о шоу.

Филдер, создавший шоу вместе с сорежиссером «Неограненных алмазов» Бенни Сафди, обратился к ней по смс со словами:

«Эй, не хочешь ли ты сняться в шоу, которое мы с Бенни Сафди создали? Никакого принуждения».

По словам Стоун, она сразу же согласилась на роль.

Я просто написала ответ в течение 30 секунд: «Да, мне нравится. Мне нравится концепция. Мне нравится персонаж. Сама идея, вау».

Актриса думала, что Филдер поймет, что это шутка, ведь он еще не дал ей никакой информации о сюжете шоу и ее персонаже.

Позже актриса созвонилась с Сафди и Филдером, и мужчины рассказали ей о проекте.