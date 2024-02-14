Раскрыт актерский состав «Фантастической четверки»

Актёры в роли их персонажей изображены на праздничной валентинке.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.