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Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике

Племянник Майкла Джексона Джафар утвержден на роль певца в предстоящем биографическом фильме, пишет издание The Voice.

Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике
© Nsn.fm

Отмечается, что племянник сильно похож на знаменитого родственника.

27-летний Джафар признался, что воплотить образ дяди на экране для него большая часть. Режиссером фильма стал Антуан Фукуа. Сценарием занимался Джон Логан. Они пообещали, что картина будет максимальной правдоподобной и отразит темные и светлые стороны жизни исполнителя.

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По информации портала Variety, байопик запустили в производство 22 января 2024 года. Релиз запланирован на 18 апреля 2025-го, передает «Радиоточка НСН».

Актеры
Джон Логан
Антуан Фукуа
Уилл Смит
Майкл Джексон