Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике
Племянник Майкла Джексона Джафар утвержден на роль певца в предстоящем биографическом фильме, пишет издание The Voice.
Отмечается, что племянник сильно похож на знаменитого родственника.
27-летний Джафар признался, что воплотить образ дяди на экране для него большая часть. Режиссером фильма стал Антуан Фукуа. Сценарием занимался Джон Логан. Они пообещали, что картина будет максимальной правдоподобной и отразит темные и светлые стороны жизни исполнителя.
По информации портала Variety, байопик запустили в производство 22 января 2024 года. Релиз запланирован на 18 апреля 2025-го, передает «Радиоточка НСН».