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Уилл Смит сыграет в боевике Sugar Bandits про ветеранов Ирака

Как сообщает издание Deadline, Уилл Смит нашёл себе новую роль в фильме Sugar Bandits. Боевик будет основан на романе Чака Хогана «Дьяволы в изгнании», вышедшем в 2010 году.

Уилл Смит сыграет в боевике Sugar Bandits про ветеранов Ирака
© Сhampionat.com

Картина расскажет о группе ветеранов войны в Ираке, которая борется с торговлей наркотиками в Бостоне. Бывшие военные пресекают крупные сделки, уничтожая товар и забирая все деньги себе. Сценаристом фильма выступит Чак Хоган, на чьей книге и будет основана экранизация.

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Отмечается, что Уилл Смит исполнит не главную, но очень важную роль в фильме. Это будет уже четвёртая работа американского актёра после скандала с пощёчиной на «Оскаре»-2022 после «Освобождения», грядущих «Славных парней 4» и продолжения зомби-боевика «Я — легенда 2».

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