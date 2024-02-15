Кристен Стюарт рассказала, что киностудия пыталась сделать «Сумерки» «фильмом для детей»
Кристен Стюарт украсила последнюю обложку журнала Rolling Stone, где она открыто рассказала о своих днях в качестве хедлайнера франшизы «Сумерки». Стюарт сыграла Беллу Свон в пяти фильмах «Сумерки», которые собрали в мировом прокате 3,3 миллиарда долларов и превратили актрису и ее коллег по фильму Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в мировых суперзвезд, сообщает Variety.
В то время Стюарт подверглась критике за ее угрюмую игру на экране, но она рассказала журналу Rolling Stone, что просто сохранила свою интерпретацию Беллы в соответствии с серией книг. Некоторые руководители хотели, чтобы Белла была более веселой, но Стюарт просто не соглашалась.
«Студия пыталась снять фильм для детей», — сказал Стюарт. «Они не хотели того, о чем на самом деле была книга. Когда, черт возьми, [Белла и Эдвард] улыбаются?»
«Сумеречные» годы Стюарт навсегда связаны с ее отношениями с Робертом Паттинсоном, но она не из тех, кто вспоминает то время много лет спустя.
«Мы с Робом не можем просто продолжать говорить об этом, потому что это чертовски странно», — сказал Стюарт. «Это как если бы кто-то продолжал спрашивать вас — я имею в виду буквально десятилетия — «А что было в выпускном классе средней школы?» Ты такой: «Черт возьми, чувак! Я не знаю!»»
Стюарт возвращается в кинотеатры в следующем месяце с криминальным триллером A24 «Любовная ложь, истекающая кровью» режиссера Роуз Гласс. Фильм вызвал большой резонанс на кинофестивале «Сандэнс» в прошлом месяце. Стюарт играет менеджера спортзала в маленьком американском городке, которая влюбляется в культуриста (Кэти О'Брайан) только для того, чтобы узнать, что ее новая любовь оказалась втянутой в преступный мир, которым руководит ее отец (Эд Харрис).