Кристен Стюарт рассказала, что киностудия пыталась сделать «Сумерки» «фильмом для детей»

Кристен Стюарт украсила последнюю обложку журнала Rolling Stone, где она открыто рассказала о своих днях в качестве хедлайнера франшизы «Сумерки». Стюарт сыграла Беллу Свон в пяти фильмах «Сумерки», которые собрали в мировом прокате 3,3 миллиарда долларов и превратили актрису и ее коллег по фильму Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в мировых суперзвезд, сообщает Variety.

В то время Стюарт подверглась критике за ее угрюмую игру на экране, но она рассказала журналу Rolling Stone, что просто сохранила свою интерпретацию Беллы в соответствии с серией книг. Некоторые руководители хотели, чтобы Белла была более веселой, но Стюарт просто не соглашалась.

«Студия пыталась снять фильм для детей», — сказал Стюарт. «Они не хотели того, о чем на самом деле была книга. Когда, черт возьми, [Белла и Эдвард] улыбаются?»

«Сумеречные» годы Стюарт навсегда связаны с ее отношениями с Робертом Паттинсоном, но она не из тех, кто вспоминает то время много лет спустя.

«Мы с Робом не можем просто продолжать говорить об этом, потому что это чертовски странно», — сказал Стюарт. «Это как если бы кто-то продолжал спрашивать вас — я имею в виду буквально десятилетия — «А что было в выпускном классе средней школы?» Ты такой: «Черт возьми, чувак! Я не знаю!»»