«Причал»: детективная драма от режиссера «Бумажного дома»
Испанцы умеют снимать качественные и интригующие триллеры. Но и с драмами они справляются не хуже – особенно, детективными.
Наглядный тому пример сериал под названием "Причал" ("El embarcadero"). В этой статье "Рамблер" расскажет, почему стоит обратить на него внимание и кому он придется по душе.
- Страна: Испания
- Год: 2019-2020
- Продолжительность: 2 сезона по 8 серий (длительностью 50 минут)
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.0
Сюжет
Перед зрителем предстает молодая, красивая и успешная женщина по имени Александра, которая всю свою жизнь посвятила архитектуре. Вместе со своей подругой и коллегой они заключают выгодную сделку по строительству нового небоскреба. В общем, сериал начинается позитивно, чего нельзя сказать о последующих событиях.
На следующий день Александра узнает о смерти своего горячо любимого супруга Оскара и не может поверить в произошедшее. Правда, скорбь и тоска по дорогому человеку совсем скоро сменяются озадаченностью и злостью: оказывается, что у Оскара была любовница. Но речь идет не о типичном адюльтере: супруг не просто изменял Александре на протяжении многих лет, но и воспитывал в тайне от нее ребенка.
Главной героине, сгораемой от любопытства и потерявшей смысл жизни, предстоит погрузиться в прошлое и разузнать все о той, скрытой от нее жизни мужа. А еще – выяснить обстоятельства гибели Оскара, которая выглядит подозрительной.
Создатели
В качестве режиссеров сериала выступили Алекс Родриго, Хорхе Дорадо и Эдуардо Чаперо-Джексон, среди проектов которых многим хорошо знакомые "Бумажный дом", "Элита" и "Визави". За сценарий "Причала" отвечали Эстер Мартинес Лобато, Алекс Пина и Эмилио Диас, ранее трудившиеся над вышеупомянутыми проектами, а также фильмом одной из самых популярных испанских мелодрам "Три метра над уровнем неба".
Актеры
Главные роли в сериале исполнили известные испанские актеры Альваро Морте, Вероника Санчес и Ирен Аркос. В их фильмографии числятся все тот же "Бумажный дом", "Во время грозы", "Без личности" и "Комната".
Их коллегами по съемочной площадке стали Сесилия Рот ("Все о моей матери", "За что мне это?", "Боль и слава"), Роберто Энрикес ("Темно-синий, почти черный", "Римская Испания, легенда", "Визави"), Марта Миланс ("Кайф с доставкой", "Министерство времени", "Тайны Лауры") и Антонио Гарридо ("Защищенные", "Танцы под звездами", "Изабелла").
Кому понравится
Сериал оценят любители кинолент об изменах и взаимоотношениях между людьми, которые зачастую бывают сложными и запутанными. Похожие на "Причал" по атмосфере фильмы и сериалы:
- "Оборотная сторона полуночи" (1977);
- "Прошлой ночью в Нью-Йорке" (2009);
- "Бункер" (2011);
- "Неверная" (2019);
- "Вуайеристы" (2021).