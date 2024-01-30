Детективная драма от режиссера «‎Бумажного дома»

Испанцы умеют снимать качественные и интригующие триллеры. Но и с драмами они справляются не хуже – особенно, детективными.

© Кадр из сериала

Наглядный тому пример сериал под названием "Причал" ("El embarcadero"). В этой статье "Рамблер" расскажет, почему стоит обратить на него внимание и кому он придется по душе.

Видео дня

Страна: Испания

Год: 2019-2020

Продолжительность: 2 сезона по 8 серий (длительностью 50 минут)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

Сюжет

Кадр из сериала

Перед зрителем предстает молодая, красивая и успешная женщина по имени Александра, которая всю свою жизнь посвятила архитектуре. Вместе со своей подругой и коллегой они заключают выгодную сделку по строительству нового небоскреба. В общем, сериал начинается позитивно, чего нельзя сказать о последующих событиях.

На следующий день Александра узнает о смерти своего горячо любимого супруга Оскара и не может поверить в произошедшее. Правда, скорбь и тоска по дорогому человеку совсем скоро сменяются озадаченностью и злостью: оказывается, что у Оскара была любовница. Но речь идет не о типичном адюльтере: супруг не просто изменял Александре на протяжении многих лет, но и воспитывал в тайне от нее ребенка.

Главной героине, сгораемой от любопытства и потерявшей смысл жизни, предстоит погрузиться в прошлое и разузнать все о той, скрытой от нее жизни мужа. А еще – выяснить обстоятельства гибели Оскара, которая выглядит подозрительной.

Создатели

В качестве режиссеров сериала выступили Алекс Родриго, Хорхе Дорадо и Эдуардо Чаперо-Джексон, среди проектов которых многим хорошо знакомые "Бумажный дом", "Элита" и "Визави". За сценарий "Причала" отвечали Эстер Мартинес Лобато, Алекс Пина и Эмилио Диас, ранее трудившиеся над вышеупомянутыми проектами, а также фильмом одной из самых популярных испанских мелодрам "Три метра над уровнем неба".

Актеры

Кадр из сериала

Главные роли в сериале исполнили известные испанские актеры Альваро Морте, Вероника Санчес и Ирен Аркос. В их фильмографии числятся все тот же "Бумажный дом", "Во время грозы", "Без личности" и "Комната".

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