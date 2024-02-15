Алекс Кокс снимет Кайову Гордона  в фильме «Потрошители 2: Плата за пиво» ​

Режиссер «Потрошителей» вновь возвращается к необычному миру инопланетян и автомобилей в новом продолжении, которое будет представлено на Берлинском кинофестивале и Европейском кинорынке. Фильм под названием «Потрошители 2: Плата за пиво» поддерживается Buffalo 8 Productions, кино- и медиакомпанией, наиболее известной благодаря получившей признание критиков работе над сериалом Netflix «Ленты Джеффри Дамера», сообщает Variety .

Кайова Гордон, наиболее известный по роли Эмбри Колла в «Сумерках. Сага» и по работе в сериале «Темные ветры», возглавит актерский состав в роли Отто. Эмилио Эстевес уже сыграл Отто в оригинале 1984 года. Действие фильма начинается после того, как Отто сел на свой верный Chevy Malibu 1967 года выпуска, чтобы путешествовать через бесконечность времени и пространства. За это время он постарел ровно на 90 минут.