Наталии Гусевой – 52: как сложилась судьба «Гостьи из будущего»

Сегодня, 15 февраля, празднует свое 52-летие актриса Наталия Гусева, многим знакомая по роли Алисы Селезневой в культовом советском фильме «Гостья из будущего».

© Кадр из фильма "Гостья из будущего"

В честь дня рождения «Рамблер» расскажет, как складывалась судьба Гусевой, в каких фильмах она снялась и в какой сфере, помимо кинематографа, себя проявила.

Детство и первая роль

Наталия Гусева родилась в Звенигороде. Отец – оператор в электронной промышленности, мать – врач.

В 1979 году девочка поступила в школу № 692, в которую через четыре года после этого наведался ассистент из Киностудии имени М. Горького. Мужчина искал детей с хорошей дикцией для участия в короткометражном фильме «Опасные пустяки», роль в котором в итоге досталась в том числе Наталии. Тогда же девочка познакомилась с ассистентом актера и режиссера Павла Арсенова, находящегося в поиске исполнительница роли Алисы Селезневой. Так, в свои 12 лет, Наталия отправляется в будущее на экране, что приносит ей всесоюзную популярность.

Другие проекты

Неудивительно, что после такого старта юная актриса получала предложения об участии в других проектах. В последующие годы Наталия снялась в фильмах «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля Вселенной». Роли в них, правда, не были столь успешными.

Но нельзя утверждать, что к завершению актерской карьеры Гусевой привели не особо удачные проекты: Наталии тяжело давалась публичность, которой было не миновать после «Гостьи из будущего». Она оказалась морально не готова к вниманию общественности и всячески его избегала. У восходящей звезды даже начались проблемы с осанкой, так как во избежание встреч и разговоров с поклонниками она ходила с опущенной головой.

В 1989 году Наталии предложили исполнить главную роль в остросюжетной драме «Авария – дочь мента», однако из-за наличия сцен насилия она отказалась от нее.

Другая сфера

Так как Наталия не планировала посвящать актерству всю свою жизнь и строить профессиональную карьеру актрисы, после окончания школы она поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на кафедру биотехнологии. После получения диплома Гусева устроилась на работу в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и тесно связала свою жизнь с медициной, а в частности – с диагностикой инфекционных заболеваний.

Настоящее время

Кадр из телепередачи «Привет, Андрей!»

Наталия Гусева состоит в браке с дизайнером Сергеем Амбиндером. Супруги воспитывают дочь Софию. Также у актрисы есть дочь Алиса от первого брака.