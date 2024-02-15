В 1912 году пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Эта морская катастрофа унесла жизни почти 1500 человек.

Одной из немногих выживших была тогда 23-летняя Дороти Гибсон. В ночь гибели корабля она с матерью сидела в спасательной шлюпке и наблюдала, как «Титаник» уходит под воду. А спустя 10 дней после катастрофы Дороти приняла участие в съемках фильма о крушении лайнера.

Существует две версии того, как это произошло. По одной из них, вернувшись в Нью-Йорк, Дороти сама уговорила менеджера снять ленту о трагедии и быстро написала сценарий. Другая гласит, что продюсеры долго упрашивали девушку, все еще находившуюся в шоке, согласиться сыграть в фильме.

Картина под названием «Спасшиеся с Титаника» вышла в прокат через месяц после катастрофы. Дороти исполнила в ней главную роль и стала соавтором сценария.